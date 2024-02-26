لينوفو تطلق لأول مرة لابتوب مع مفتاح Copilot المخصص

أعلنت لينوفو عن العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التجارية الجديدة والهجينة في مؤتمر MWC لهذا العام، بما في ذلك التحديثات في سلسلة ThinkPad T وخط ThinkBook. تطلق عليها الشركة اسم "أجهزة الكمبيوتر الشخصية ذات الذكاء الاصطناعي" لأنها تتميز جميعها بزر Microsoft Copilot المخصص الذي يوفر الوصول الفوري إلى المساعد الرقمي.

تشمل الطرز التي تم الإعلان عنها للتو أجهزة ThinkPad T14 Gen 5 وThinkPad T16 Gen 3 وThinkPad X12 Detachable Gen 2 وThinkBook 14 2-in-1 Gen 4. تعمل أجهزة الكمبيوتر هذه بأحدث معالجات Intel Core Ultra، والتي أصبحت المتوقع مع أجهزة كمبيوتر لينوفو الجديدة.

يتميز جهاز ThinkPad X12 Detachable Gen 2 بشاشة عرض متينة بنسبة 3:2 مع زجاج Corning Gorilla Glass وكل شيء مدعوم بمعالج Intel Core Ultra U. يمكنك مواصفات هذا الجهاز اللوحي/الكمبيوتر المحمول المختلط بذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 32 جيجابايت للقيام بمهام متعددة. تتميز لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية القابلة للفصل بلوحة تحكم TrackPad بثلاثة أزرار، ويشتمل الجهاز اللوحي على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل.

يتميز جهاز ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4 المعاد تصميمه بمظهر جانبي رفيع للغاية يبلغ 16.85 ملم، وهو أرق قليلاً من الجيل السابق. كما أنها خفيفة الوزن، حيث تزن ما يزيد قليلاً عن 3.5 رطل. تتميز الشاشة مقاس 14 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10 وتتضمن لوحة المفاتيح لوحة لمس أكبر تم تصنيعها باستخدام مادة مايلر الشبيهة بالزجاج. كما أنه يأتي مزودًا بالقلم المغناطيسي الرفيع الجديد لمزيد من التحكم الدقيق في شاشة اللمس.

بالإضافة إلى معالجات Core Ultra وتكامل Copilot شبه الفوري، تم تصميم ThinkPad T14 Gen 5 وT16 Gen 3 لإجراء إصلاحات ذاتية. كان فريق iFixit جاهزًا لتقديم المشورة بشأن التصميم العام، لذلك هناك الكثير من الأجزاء القابلة للاستبدال للعملاء، مما يجعل من السهل تبديل DIMM وSSD وبطاقة WWAN والبطارية، من بين المكونات الأخرى. مع أخذ هذا في الاعتبار، قامت iFixit بتقييم أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه بشكل استباقي بدرجة قابلية للإصلاح تبلغ 9.3 من 10. وهذا أفضل بكثير من منتجات العديد من الشركات المنافسة.

سيتم طرح جهاز ThinkPad T14 Gen 5 للبيع في شهر أبريل وسيكون متاحًا في العديد من وحدات SKU بدءًا من 950 دولارًا. سيتم أيضًا طرح جهاز ThinkPad T16 Gen 3 للبيع في أبريل وسيبدأ بسعر 1220 دولارًا. سيكون جهاز ThinkPad X12 Detachable Gen 2 متاحًا في نفس الشهر وسيتميز بسعر يبدأ من 1400 دولار. أخيرًا، سيتم طرح جهاز ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4 للبيع في شهر مارس بسعر يبدأ من 1170 دولارًا.