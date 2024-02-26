الحسيني: نجحنا في تنظيم بطولة كأس العالم لسلاح الشيش بنجاح

تحدث عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي، عن تقييمه لتنظيم مصر لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش التي استضافها مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة ما بين 22 وحتى 25 فبراير الجاري.

وقال الحسيني عقب انتهاء البطولة: "بطولة كأس العالم ناجحة للغاية على صعيد التنظيم، أصبح لدينا فريق تنظيمي للبطولة بقيادة أحمد سمير الميداني عضو مجلس الإدارة وأصبحوا خبراء في الناحية التنظيمية ونجحوا بالفعل بأقل تكلفة، الخروج بالبطولة بشكل مبهر".

وأضاف :"من الناحية الفنية فكانت بطولة قوية خاصة وأنها البطولة الأخيرة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بباريس، كان هناك تنافسا قويا من جميع الفرق من أجل حجز بطاقة التأهل".

وواصل:"على المستوى الفني الخاص بمنتخبنا فأنا غير راض على ما قدمناه ولكني اتفهم أن بعد موسم طويل قد يكون هناك تراجع بعض الشئ في المستوى لذلك يجب أن يكون هناك وقفة لتصحيح المسار مرة أخرى".

وأكمل:"لدينا بعض البطولات الهامة مثل بطولة أفريقيا في المغرب في شهر يونيو المقبل وسنخوضها بالفريق الأول لأن نقاط هذه البطولة ستؤثر على القرعة في الأولمبياد".

وتابع:"منتخب السيدات في سلاح الشيش ضمن التأهل لباريس مثل الرجال ومن حق الاتحاد اختيار 4 لاعبات منهم 3 لاعبات للمشاركة على الصعيد الفردي وسيتم اختيارهن بعناية، بالطبع سيحدث تغييرات من أجل وضع عناصر شابة على أن يتم مراعاة عدم التأثير على النتائج".

وأردف:"لن يتم اختيار أي لاعبة أو لاعب للمشاركة بالأولمبياد إلا ونحن على يقين أنه يستحق أن يمثل اسم مصر في هذا المحفل الأولمبي وسيتم دراسة هذا جيدا".

وعن رأيه في تأهل عدد كبير لأولمبياد باريس بلعبة السلاح قال:"مشاركة عدد كبير من اللاعبين في الثلاث أسلحة على صعيد الرجال يخلق نوعا من المنافسة الصحية حيث سيرغب كل سلاح في تحقيق أفضل نتيجة لصالح مصر، ولكن أيضا من الممكن أن يكون لها أضرار ففي حالة خسارة أحد الأسلحة في منافسات السيدات على سبيل المثال سيؤثر ذلك بالسلب على باقي البعثة".

وعن عودة علاء أبوالقاسم للمشاركة من جديد مع فريق سلاح الشيش قال:"عودته مهمة ولكني كنت أرغب أن أراه بلياقة بدنية وجاهزية أفضل من ذلك، ولكن عودته في حد ذاتها إيجابية نفسياً وفنياً على صعيدي الفردي والفرق".

وأختتم الحسيني قائلا:" علاء هو أحد العناصر الهامة للمنتخب فنيا ونفسيا فهو قيمة وقامة كبيرة واللاعبون الصغار يتأثرون بتواجده".