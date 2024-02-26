نهائى كأس مصر للجولف 25 مايو المقبل بأرض الأحلام

حدد اتحاد الجولف يوم 25 مايو المقبل موعدا لإقامة نهائى النسخة الاولى من مسابقة كأس مصر للجولف.

واختار اتحاد الجولف ملعب نادى جولف دريم لاند ( ارض الاحلام) لاستضافة نهائى النسخة الاولى التاريخية للمسابقة.

ويلتقى فى المباراة النهائية فريقا بالم هيلز والجزيرة بينما يلعب فى نفس التوقيت وبالملعب ذاته فريقا نيو جيزة ومدينتى لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ويذكر ان فريق الجزيرة تغلب على مدينتى وبالم هيلز على نيو جيزة فى المربع الذهبى ليصعدا سويا لاول نهائى للنسخة الاولى من مسابقة كأس مصر للجولف.

واستحدث مجلس إدارة اتحاد الجولف مسابقة كأس مصر لاول مرة فى هذا الموسم ضمن خطته لزيادة عدد بطولات اللعبة لتحقيق المزيد من تطور مسابقات الجولف واستمرار خطة نشر الرياضة بالتعاون مع كل أندية الجولف .

وتصاعدت أجندة بطولات اتحاد الجولف فى السنوات الخمس الاخيرة لتصل الى 9 بطولات محلية سنويا الدورى 9 جولات والكأس 4 جولات ومصر ماسترز للناشئين جولة شهريا طوال الموسم و 5 بطولات للهواة والمحترفين معا وبطولة الكوادى.

كما ينظم اتحاد الجولف سنويا 4 بطولات دولية وهى بطولة مصر الدولية للرجال وبطولة مصر الدولية للسيدات وبطولة مصر الدولية للناشئين واخيرا بطولة البحر الاحمر الدولية للمنتخبات والأخيرة تعد احدث مواليد قائمة بطولات اتحاد الجولف وستقام للمرة الاولى نهاية العام الجارى بمدينة الجونة.