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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي يهزم زد وينفرد بصدارة الدوري المصري

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق فريق انبي فوزا صعبا على نظيره زد بهدف، مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة الدولي،  ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري “دوري nile”.

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التعادل يحسم نتيجة الإسماعيلي والجونة

هدف إنبي جاء بتوقيع لاعبه محمد حتحوت فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

يحتل إنبي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، فاز في 8 مواجهات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 11.

في المقابل يحتل زد المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 13.

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