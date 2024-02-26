إستمرار فعاليات حملة تنظيم الأسرة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، استمرار تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان ، ضمن الحملة التنشيطية (حقك تنظمى) ، للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا على مستوى مراكز وقرى المحافظة .

وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، برفع الوعى لدى المواطنين بخطورة الزيادة السكانية على معدلات التنمية ، ومن جانبه ، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن الحملة تستهدف الوصول بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان ، كحق مكفول لجميع المواطنين ، لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ، مشيرا ، إلى أن المرحلة الثانية من الحملة بدأت السبت ٢٤ فبراير الجارى ، و مستمرة فى ٥ مراكز ، (المنيا، العدوة، مغاغة، أبوقرقاص، ملوى).

وأشارت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، أن الحملة تتضمن إجراء الكشف الطبى وتقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان ، بالإضافة ، إلى تقديم خدمات المشورة و التثقيف الصحي على مستوى جميع الإدارات الصحية بالمحافظة ، لافتة إلى أن المرحلة الأولى من الحملة ، انطلقت يوم الأحد الموافق ١٨ فبراير الجارى فى ٤ مراكز ، شملت ، ( بنى مزار ، ومطاى ، وسمالوط ، وديرمواس).