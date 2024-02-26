الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إستمرار فعاليات حملة تنظيم الأسرة بالمنيا

حملة تنظيم الأسرة
حملة تنظيم الأسرة

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، استمرار تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان ، ضمن الحملة التنشيطية (حقك تنظمى) ، للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا على مستوى مراكز وقرى المحافظة .

 

وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، برفع الوعى لدى المواطنين بخطورة الزيادة السكانية على معدلات التنمية ، ومن جانبه ، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن الحملة تستهدف الوصول بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان ، كحق مكفول لجميع المواطنين ، لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ، مشيرا ، إلى أن المرحلة الثانية من الحملة بدأت السبت ٢٤ فبراير الجارى ، و مستمرة فى ٥ مراكز ، (المنيا، العدوة، مغاغة، أبوقرقاص، ملوى).

 

وأشارت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، أن الحملة تتضمن إجراء الكشف الطبى وتقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان ، بالإضافة ، إلى تقديم خدمات المشورة و التثقيف الصحي على مستوى جميع الإدارات الصحية بالمحافظة ، لافتة إلى أن المرحلة الأولى من الحملة ، انطلقت يوم الأحد الموافق ١٨ فبراير الجارى فى ٤ مراكز ، شملت ، ( بنى مزار ، ومطاى ، وسمالوط ، وديرمواس).

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