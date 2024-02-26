تطوير وإحلال وتجديد مشروعات خدمية بالمنيا

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية وشبكة المرافق ، بالمنطقة الصناعية بشرق النيل ، لبحث ودراسة المعوقات التي تواجه تلك المشروعات واستراتيجيات وآليات حلها ومتابعة المشروعات القائمة لتعظيم الإستفادة منها.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة ، والمهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ، المهندسة نهى فتحي المدير التنفيذي لجهاز تنمية المنطقة الصناعية.

أكد محافظ المنيا ، على حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، على التوسع في الأنشطة الصناعية ودعم الجهود المبذولة ، لتحفيز الإستثمار والإنتاج المحلي ، من خلال السعي نحو دعم وتطوير المنطقة الصناعية بالمحافظة والنهوض بها ، لرفع معدلات التنمية ، وتوفير فرص عمل للشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة ، ورؤية مصر 2030.

وتابع المحافظ ، خلال جولته بالمنطقة الصناعية ، عدداً من المشروعات الخدمية بقطاع المياه والصرف الصحي ، حيث تفقد أعمال تطوير محطة الصرف الرئيسية لخدمة المنطقة الصناعية ، والتي تضم 3 محطات رفع ، حيث تم توريد وتركيب 2 وحدة رفع 270 ل/ ث ، بالإضافة ، إلى إحلال وتجديد 4 وحدات رفع تعمل بطاقة 240 ل/ث ، كما شملت الجولة أيضاً زيارة محطة المياه الرئيسية .

حيث تم توريد وتركيب عدد 3 وحدات رفع بطاقة قدرها 250 ل/ ثانية ، إلى جانب إحلال وتجديد 3 وحدات 250 ل / ث ، وتوريد وتركيب 5 طلمبات لعدد 5 آبار ، وإحلال وتجديد 5 آبار أخرى.