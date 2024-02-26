شريف عمر: كأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة من أقوى وأهم البطولات

تحدث شريف عمر مدير اللجنة الفنية لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش، عن استضافة مصر لمنافسات البطولة خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

قال شريف عمر: “تعد هذه المرة السابعة على التوالي التي تستضيف مصر بطولة كأس العالم لسلاح الشيش،“.

وأضاف: “ هذه البطولة تعتبر من أقوى وأهم البطولات خلال هذا الموسم لأنها المحطة الأخيرة من محطات التأهل للأولمبياد، فـ كانت على مستوى فني عالي وذلك بشهادة من الاتحاد الدولي“.

وعن تنظيم مصر للبطولة، تابع: “التنظيم جيد ومميز كثيرًا مثل كل مرة، حيث إن هذا المستوى الذي ينتظره الجميع من مصر، ونعمل دائمًا على تطوير مستوى التنظيم وأن يكون أفضل من كل مرة“.

وعن تطور مستوى المنتخبات، أكد: “إذا قمنا بمقارنة هذه البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بالبطولة التي كانت مؤهلة لطوكيو 2020 سنجد زيادة ملحوظة في أداء ومستوى اللاعبين، حيث تكون البطولة في كل موسم أقوى من الآخر“.

وواصل: “منذ تواجد عبد المنعم الحسيني في منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي، وأصبح مستوى مصر في الثلاثة أسلحة “السيف، وسيف المبارزة، والشيش“ مرتفع للغاية، وأصبح الجميع يعرف مصر جيدًا ولاعبيها وتنظيمها الجيد“.

واختتم: “أتمنى التوفيق للاعبي المنتخب المصري في التأهل للأولمبياد، حيث إن هذه الفترة صعبة كثيرًا ولكن جميع اللاعبين على قدر كبير من المسؤولية، وأتوقع تحقيق ميدالية أو ميداليتين في الأولمبياد“.