حمادة عبد اللطيف: الأهلي أفضل من الزمالك نسبيًا ويتفوق دفاعيًا قبل نهائي الكأس

أكد حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي يتفوق نسبيًا على الفارس الأبيض، قبل مباراة الفريقين فى نهائي كأس مصر والمقرر لها يوم 8 مارس فى السعودية.

وقال حمادة عبد اللطيف فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" النادي الأهلي أفضل نسبيًا من نادي الزمالك قبل نهائي كأس مصر ولابد على جوميز المدير الفني الجديد قراءة الأهلي جيدًا.

وأضاف:" الأهلي أيضًا أقوي دفاعيًا، ولكن أتمني أن الصفقات الجديدة خاصًة عبد الله السعيد وناصر ماهر يقدموا مستوي أفضل أمام الأهلي فى نهائي الكأس، وأمامهم اختبار قوي أمام فريق الداخلية فى الدوري المصري.

وقال نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن التقييم الحقيقي للمدرب الجديد للفارس الأبيض جوزيه جوميز هي مباراة نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي.

وتابع:" تقييم جوزيه جوميز الحقيقي أمام النادي الاهلي، هو مدرب مبشر ولكن يظل تقييمه فى المباريات الكبيرة والصعبة مثل مباراة النادي الأهلي.

وأضاف:" الفوز فى الكونفدرالية أمس أمام أبوسليم الليبي كان شئ جيد، وأعجبني عمر جابر وموتيابا، وجوميز كان جيد فى التعامل مع المباراة، ومن المهم أن يستمر الفريق بالفوز من أجل التتويج بالبطولة الإفريقية.