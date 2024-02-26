الإثنين 26 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حمادة عبد اللطيف: تقييم جوميز الحقيقي أمام الأهلي فى نهائي كأس مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

قال حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن التقييم الحقيقي للمدرب الجديد للفارس الأبيض جوزيه جوميز هي مباراة نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي.

وقال حمادة عبد اللطيف فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" تقييم جوزيه جوميز الحقيقي أمام النادي الاهلي، هو مدرب مبشر ولكن يظل تقييمه فى المباريات الكبيرة والصعبة مثل مباراة النادي الأهلي.

وأضاف:" الفوز فى الكونفدرالية أمس أمام أبوسليم الليبي كان شئ جيد، وأعجبني عمر جابر وموتيابا، وجوميز كان جيد فى التعامل مع المباراة، ومن المهم أن يستمر الفريق بالفوز من أجل التتويج بالبطولة الإفريقية.

الجريدة الورقية