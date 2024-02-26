وادى السيلكون: تصدير 30% من الإنتاج في النصف الثاني من 2024

كشف المهندس عبد المنعم الخواجة، رئيس مجلس إدارة مصنع وادى السيلكون للصناعات الإلكترونية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن أن المصنع هو الأول من نوعه في تصنيع إكسسوارات المحمول بمصر بالتعاون مع شركة أورايمو التابعة لمجموعة «ترانشن جروب».

أضاف الخواجة على هامش جولة داخل خط إنتاج أورايمو، الإثنين، أن المصنع يستهدف التصدير للأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 25% و30% خلال النصف الثاني من 2024.

قال الخواجة إن أهم الدول المستهدفة للتصدير تشمل بلدان شمال أفريقيا مثل المغرب وتونس كذلك السوق الأفريقية بكينيا وتنزانيا والخليجية بالسعودية والأردن.

أشار الخواجة إلى أن نسبة المكون المحلي بإنتاج المصنع تصل إلى 30% موضحًا أن أداء المنتج لايقل في الجودة والشكل عن المنتج المستورد من الخارج.

تابع الخواجة أن المصنع يعتمد على التمويل الذاتي في عمليات الإنتاج وتصنيع الأجهزة، ويتعاون مع الشريك الصيني لتطوير موارد التمويل الأجنبي.