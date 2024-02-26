وزير الشباب والرياضة يُهنئ المنتخب المصري للكاراتيه بالتتويج بلقب الدورى العالمي للشباب بالإمارات

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المنتخب المصري للشباب للكاراتيه على فوزه بلقب الدوري العالمي للشباب، والذي أقيم في الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وصدارة الترتيب العام للبطولة ب 51 ميدالية متنوعة( 16 ذهب، 15 فضة، 20 برونزية).

كما قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للاتحاد المصري للكاراتيه علي هذا التتويج والمجهودات الكبيرة التي يبذلها الاتحاد المصري للكاراتيه بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

أعرب الدكتور أشرف صبحي عن فخره واعتزازه بإنجاز المنتخب المصري للكاراتيه، مؤكداً أن هذا الفوز يُعدّ إنجازًا تاريخيًا يُضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية المصرية، واستمراراً للنتائج المتميزة التي تحققها المنتخبات الوطنية للكاراتيه.

وقدم "صبحي" الشكر والتقدير للاعبين والجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري على جهودهم التي بذلوها خلال البطولة، مؤكداً على استمرار دعم وزارة الشباب والرياضة للمنتخبات الوطنية في جميع الألعاب.





