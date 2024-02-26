أصالة نصري نجمة ذهبية بتوقيع أحدث صيحات الموضة

تعد النجمة أصالة نصري من أبرز نجمات الفن أناقة وجاذبية لامتلاكلها ذوق راقي وقوام ساحر جعلتها محط أهتمام وإعجاب متابعيها إينما ظهرت ومثال تقتدي به أغلب الفتيات والسيدات من هذا الجيل.





وتألقت أصالة بإطلالة ذهبية متوهجة بالأزرق الصارخ، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام طويلة، صمم من قماش التل مع الخرز الذهبي والازرق بالكامل، اتسم الفستان بلياقة طويلة وعريضة مما عكس جمالها وسحر قوامها الممشوق.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

أصالة

أصالة نصري من مواليد 15 مايو 1969 ؛ مغنية سورية، تعدّ واحدة من أكثر المغنيات العربيات شعبية وشهرة.

ولدت في مدينة دمشق، لعائلة سورية دمشقية ونشأت فيها، تحديدًا في حي أبو رمانة. والدها هو الفنان «مصطفى نصري»، وعائلتها تتكون من أربعة أخوة هم: أماني، وأيهم، وريم التي دخلت مجال الغناء، وأنس.

كما أنها تحمل الجنسية البحرينية ويأتي حصولها على الجنسية بعد أيام قليلة من مشاركتها في فعاليات أوبريت «المحبة والولاء» الذي أقيم في المنامة احتفالًا بالعيد الوطني للبحرين في عام 2005، وعيد جلوس ملك البحرين حمد بن عيسى. كانت بداية نشاطها مع قليل من الأغاني الموجهة للطفل ثم توالت الأغاني والألبومات.

سطع نجمها منذ صغرها حيث بدأت الغناء وهي في الرابعة بالإعلانات على شاشة التلفزيون السوري ومن أشهر أعمال طفولتها هو غناء مقدمة المسلسل الكرتوني حكايات عالمية، بالإضافة إلى أنها غنت الأناشيد وغنت للأطفال في المناسبات الوطنية السورية، ورعاها والدها مصطفى نصري في هذا المجال توفي والدها في عام 1986 وكان لوفاته أثر كبير على حياتها، فتوقفت عن الغناء لمدة ثلاث سنوات وكانت بمثابة الأب الروحي لإخوتها الصغار ريم وأماني وأنس وأيهم والمسؤولة عنهم.

ذاع صيتها في العالم العربي بعد صدور أغنيتها أسمع صدى صوتك بعام 1991، وهذه الأغنية من شعر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. لصوتها بنبراته القوية أثر كبير في أغانيها. شاركت في العديد من المهرجانات العربية والدولية وكذلك تمت استضافتها في الكثير من البرامج التلفزيونية وكانت إطلالتها ذات تأثير كبير على الشاشة لدى المشاهدين.

دور والدها في اكتشافها

اكتشفها والدها مصطفى نصري والذي كان مغنيًا مشهورا بتلك الفترة، حيث عاشت في مدرسة والدها الغنائية وتتلمذت على يديه ورعاها في ذلك المجال، وقد وجد بها الصوت القوي واكتشف ذلك عندما كان عمرها أربع سنوات، بدأت الغناء وعمرها سبع سنوات وذلك من خلال تقديم أغاني والدها، وبعدها في قصص عالمية «قصص الشعوب»، وقامت بالغناء للأطفال في المناسبات الوطنية بالإضافة إلى أنها شاركت في غناء الأناشيد القومية.

نجاحها في الخليج العربي

عرفت بإتقانها الغناء باللهجة الخليجية منذ أصدرت أول أغنية لها في بداية مشوارها الفني من كلمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اسمع صدى صوتك، وهي تعد من أوائل الفنانات اللاتي غنين باللهجة الخليجية من كلمات الشيخ محمد آل مكتوم. واستطاعت أن تكون لها قاعدة جماهيرية في دول الخليج، إذ حرصت مؤخرًا على إصدار ألبوم خليجي بكل عام عوضًا عن ألبوم خليجي كل ثلاث سنوات، واستطاعت بذلك أن تروي عطش جمهورها هناك، من أشهر أعمالها الخليجي جماهيريًا: روح وروح، متى أشوفك، سواها قلبي، توك على بالي، قانون كيفك، لا تخاف، شموخ عزي. ومن أهم أعمالها الخليحية نخبويًا: يسعد صباحك، الغيرة، حقيقة واقعي، أطلق عليها بعام 2008 لقب تاج الأغنية الخليجية.