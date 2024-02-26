الحكم الدولي عمرو خالد: اتحاد السلاح يقدم الدعم والمساندة للجميع وأتمنى ميدالية أولمبية لمصر بباريس

عبر عمرو خالد حكم السلاح المصري عن سعادته، بعدما قام الاتحاد الدولي باختياره ضمن قائمة الحكام بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

قال عمرو خالد: “الهدف الأساسي الذي يتمناه أي رياضي سواء لاعب أو مدرب أو حكم هو التواجد في أكبر حدث على مستوى العالم مثل الأولمبياد، لذلك سعيد كثيرًا باختياري من قبل الاتحاد الدولي“.

وأضاف: “هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى قبل كل شئ، ومن ثم دعم الاتحاد المصري للسلاح برئاسة الكابتن عبد المنعم الحسيني خاصة في الفترة الأخيرة، حيث إن هذا يعد السبب الرئيسي في تواجدي بالأولمبياد“.

وواصل: “أتمنى أن أكون شرفًا لمصر وأستكمل مسيرة جميع الحكام المصريين أمثال الكابتن مدحت البكري، بالإضافة إلى العديد من الحكام مثل الدكتور محمد المتوكل وتامر العربي، حيث إن حكام مصر دائمًا متواجدون في الأولمبياد“.

وعن دعم مجلس إدارة الاتحاد، تابع: “في عهد هذا المجلس، أصبح هناك العديد من المصريين في الاتحاد الدولي، كما أصبح لمصر صوت مسموع، وأصبح هناك أيضًا لاعبين ومدربين على أعلى مستوى، فـ عندما يتم ذكر السلاح المصري الجميع يتذكر الأسطورة المصري علاء أبو القاسم صاحب الميدالية الأولمبية في لندن 2012، بالإضافة إلى زياد السيسي ومحمد حمزة والعديد من الأبطال“.

وأوضح: “كما أن تواجد الكابتن عبد المنعم الحسيني في منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي شرف كبير وأحدث فارق واضح، بالإضافة إلى استضافة مصر الدائمة للبطولات وتنظيمها على مستوى عالٍ وبشكل جيد“.

وعن تنظيم مصر للبطولات، أردف: “كل من يشارك في البطولة يكون سعيد كثيرًا بتواجده في مصر، حيث إن مصر تتميز بجو رائع، بالإضافة إلى توافر جميع الإمكانيات المتاحة، والأماكن السياحية والتاريخية مثل الأهرامات والمتاحف والقلعة،“.

وعن صعوبة التحكيم في السلاح، أكد: “تحكيم كل الأسلحة صعب، حيث إن هدف كل لاعب هو الفوز ولكن تحكيم سلاح السيف يعد الأصعب“.

وعن هدفه في أولمبياد باريس 2024، اختتم الحكم المصري حديثه قائلًا: “بالتأكيد أتمنى أن أقوم بتحكيم النهائيات في أولمبياد باريس 2024، وأن يصل المنتخب المصري لسلاحي الشيش والسيف إلى النهائيات ويتوج بميدالية“.