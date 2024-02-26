موتسيبي يهنىء جمال علام عقب انتخابه رئيسا لاتحاد شمال أفريقيا

تلقى جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لتهنئته عقب انتخابه رئيسًا لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم.

وقال موتسيبي رئيس "كاف" في خطابه إلى جمال علام: "أخي العزيز جمال، أود أن أعبر عن خالص تهنئتي لك عقب انتخابك رئيسًا لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، هذا الانتخاب الذي يوضح مدى ثقة اتحادات شمال أفريقيا في قيادتك المميزة."

وأضاف رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في خطابه إلى علام: "أرجو أن تمرر تهنئتي إلى أعضاء اللجنة التنفيذية الذين قاموا بانتخابك، أنا والاتحاد الأفريقي لكرة القدم سنعمل معًا على دعمك ودعم اتحاد شمال أفريقيا، من أجل تطوير وتنمية كرة القدم في شمال أفريقيا وفي القارة بأكملها."