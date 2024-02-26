جدول مباريات البطولة الأفرو عربية للكرة الطائرة جلوس

أعلنت اللجنة العليا المنظمة للبطولة الافرو عربية للكرة الطائرة جلوس الجدول النهائي للبطولة التى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 4 مارس المقبلة .



وتقام فاعليات البطولة على الصالة رقم 4 با ستاد القاهرة الدولي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبدعم كامل من الدكتور فهد الفقير

من جانبه أعرب الإعلامي إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضة ذوى الإعاقة عن سعادته الكبيرة لحرص العديد من الدول على المشاركة والتواجد في هذا الحدث العربي والافريقي .

وأضاف حسنين لابد من توجيه الشكر للدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية مؤكداً ان الفقير يحرص دائما على دعم الرياضة العربية ولابخل باى جهد في سبيل تطوير اللعبة على الصعيد العربي والدولي .