الأمن يواصل ملاحقة تجار الكيف في دمياط

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهود مديرية أمن دمياط، عن ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش–8 كيلو جرام لمخدر البانجو- 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين–2 فرد محلى وعدد من الطلقات).. بحوزة (5 متهمين "لهم معلومات جنائية").

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.