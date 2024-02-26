وزير الشباب يُشيد بأداء منتخب مصر للووشو كونغ فو بعد تحقيقه لقب البطولة العربية بتونس

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأداء المنتخب المصري للووشوكونغ فو للناشئين والشباب، بعد الحصول علي المركز الأول وكأس البطولة العربية السادسة للشباب والناشئين للووشوكونغ فو التى اقيمت بمدينة الحمامات بتونس.

وصل إجمالي عدد ميداليات ٣٦ ميدالية ذهبية و٦ فضية، حيث حصل اللاعبين واللاعبات فى الأساليب على ٢٦ ذهبية و٢ فضية وفي الساندا على ١٠ ميداليات ذهبية ٤ فضية.



وتحدث وزير الشباب والرياضة عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.

وعلى هامش البطولة، انعقد إجتماع الجمعية العمومية للإتحاد العربي للووشو كونغ فو برئاسة المحاسب شريف مصطفي رئيس الإتحاد المصري والعربي والإفريقي، بحضور ١٣ دولة من الدول العربية الأعضاء، وتم استعراض تقرير النشاط عن الفترة الماضية والذي تضمن إقامة البطولات العربية خلال العامين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ وإقامة دورات المدربين والحكام العربية واعتماد الحساب الختامي والنظر في خطة نشاط الاتحاد خلال الفترة القادمة وطلبات الدول الأعضاء فى استضافة البطولات العربية والموافقة على تشكيل اللجان بالإتحاد العربي.