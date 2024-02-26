القبض على 16 متهمًا بالبلطجة وسقوط 5 تشكيلات عصابية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، شن حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة، عن ضبط (5) تشكيلات عصابية ضمت (15) متهمإ رتكبوا (20) حادث متنوع.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط (32) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط (16) متهم.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط (328) دراجة نارية مخالفة.