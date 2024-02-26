نائب رئيس اتحاد السلة : قدمنا اداء جيد امام كوت ديفوار رغم الغيابات وفرصتنا قوية في التأهل

تحدث عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة والمشرف على المنتخبات الوطنية، بعدما خسر منتخب السلة من نظيره كوت ديفوار بنتيجة 79-76، في ثالث مباريات المرحلة الأولى من تصفيات بطولة إفريقيا.

وقد استضافت صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر تصفيات بطولة إفريقيا 2025، خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير.

قال عمرو مصيلحي: “قدم المنتخب المصري أداء جيد خلال المباريات، ولكن من الطبيعي أن يكون هناك عدم توفيق، حيث إن أداء منتخب مصر أمام كوت ديفوار كان مميز“.

وأضاف: “منتخب كوت ديفوار قوي كثيرًا وعلى أعلى مستوى ولديه لاعبين مميزين، كما أن لاعبو المنتخب المصري فعلوا ما في وسعهم وقدموا أداء جيد بالرغم من الإصابات الموجودة في المنتخب“.

وقال: “سيلعب المنتخب المصري مع نفس المجموعة خلال التصفيات المقبلة التي ستقام فبراير 2025، ولكن سينضم لاعبين آخرين، وقد لعب لاعبو المنتخب المصري بحماس طوال المباريات“.

وأختتم عمرو مصيلحي حديث قائلا :"نحتاج لتحقيق فوز وحيد خلال الجولة المقبلة في شهر فبراير المقبل لضمان التأهل رسميًا الى بطولة أفريقيا، وبالتأكيد سيكون الأداء أفضل مع عودة الغيابات وابرزها إيهاب أمين ، وبيبو بالاضافة الي عبد الرحمن نادر الذي ينضم لصفوف المنتخب لأول مرة " .