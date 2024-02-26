الأمن يضبط 295 قضية مخدرات خلال يوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، شن حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط (295) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (331) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (119,066 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (34,850 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (14,309 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (28,760كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 2,788 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1,936 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,645 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (698جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (70 جرام).

كمية من مخدر الفودود وزنت (50 جرام).

(3373) قرص مخدر.