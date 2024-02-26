Infinix ترسم مستقبل ألعاب الهاتف المحمول في MWC 2024

كشفت Infinix، العلامة التجارية التكنولوجية الرائدة للشباب، عن مفهوم ثوري لألعاب الهاتف المحمول في معرض ShowStoppers MWC 2024، وتهدف هذه التقنية الجديدة، التي اطلق عليها اسم "Electrify Gaming Future"، إلى إعادة تعريف تجربة ألعاب الهاتف المحمول من خلال ميزات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

من جانبه أعرب توني زاو، المدير العام لشركة Infinix، عن سعادته بالإعلان عن تقنية الألعاب المحمولة ذات المستوى الرائد الجديدة كليًا من Infinix، قائلاً: "مع هذا الابتكار المثير، فإننا نرتقي بألعاب الهاتف المحمول إلى المستوى التالي ونعزز مكانتنا كمزود رائد عالميًا للهواتف الذكية المخصصة للألعاب، مؤكداً أن أحدث التقنيات من Infinix تتفوق على المنافسة، ونحن متحمسون لتقديم هذا المفهوم لعشاق الألعاب المحمولة في معرض ShowStoppers MWC. بدأ اللعب!"

نتائج قياسية على معيار AnTuTu:

حققت Infinix إنجازًا مذهلاً بتحقيقها درجة 2,215,639 على معيار AnTuTu، وهي أعلى نتيجة تم تسجيلها على الإطلاق. حيث تم تحقيق هذا الإنجاز بفضل دمج شريحة MediaTek Dimensity 9300 الرائدة، ونظام تبريد CoolMax المبتكر من Infinix، ومنصة إدارة الذكاء الاصطناعي.

نظام تبريد ثوري:

يقدم نظام CoolMax من Infinix حلاً ثوريًا للتبريد يجمع بين التبريد الحراري الكهربائي (TEC) وتأثير Peltier لتنظيم درجة حرارة الجهاز بكفاءة وتبديد الحرارة من مكوناته. ويضمن هذا النظام أداءً مثاليًا حتى في ظل ظروف درجات الحرارة المحيطة العالية، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بجلسات ألعاب أطول وأكثر سلاسة.

الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة الألعاب:

تستخدم خوارزمية الذكاء الاصطناعي من Infinix تقنية التخصيص الديناميكي لتعيين المهام إلى أفضل النوى المتاحة، مما يضمن كفاءة عالية في استخدام الطاقة وأداءً سلسًا.

هاتف ذكي ثنائي النواة للألعاب:

تخطط Infinix لإطلاق أول هاتف ذكي ثنائي النواة للألعاب في عام 2024. سيقدم هذا الجهاز أداءً استثنائيًا وتجربة لعب غامرة لم يسبق لها مثيل.

ابتكارات متعددة

عرضت Infinix أيضًا مجموعة من التقنيات المبتكرة الأخرى في معرض MWC 2024، بما في ذلك:

Infinix E-Color Shift: أول تقنية جلد مخصص قابل للبرمجة في الصناعة، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص مظهر أجهزتهم.

Infinix AirCharge: تقنية شحن لاسلكية آمنة تعتمد على الرنين المغناطيسي.

بطارية Infinix Extreme-Temp: أول بطارية في الصناعة تدعم الشحن في درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر.

تؤكد هذه الابتكارات على التزام Infinix بدفع حدود الإمكانيات في صناعة الهواتف الذكية وتقديم تجارب استثنائية للمستخدمين.

وينطلق اليوم المؤتمر الدولى للهواتف المحمولة MWC 2024 ؛ والذي يستمر خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير الجاري، وهو الحدث السنوى العالمى الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والتكنولوجيا على مستوى العالم والذى تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA بمشاركة صناع القرار وكبار المسئولين الحكوميين، والخبراء ومسئولى المنظمات الدولية وكبرى الشركات العاملة فى مجال الهاتف المحمول وأجهزته، والمتخصصين فى التكنولوجيات ذات الصلة، ورواد صناعة الهاتف المحمول من مختلف أنحاء العالم.



تركز فعاليات المؤتمر الدولى للهواتف المحمولة على أحدث الموضوعات المتعلقة بتقنيات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعى، وحلول إنترنت الأشياء، ومستقبل التكنولوجيا.



ويتضمن المؤتمر مجموعة من الفعاليات، منها الندوات والمعارض وفعالية 4YFN المخصصة للشركات الناشئة.