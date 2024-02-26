جوميا تطلق حملة "رمضان كريم" بعروض مع إمكانية التقسيط

أعلنت اليوم جوميا منصة التجارة الإلكترونية عن إطلاق حملة "رمضان كريم" تحت شعار "عروض التوفير في شهر الخير" وذلك خلال الفترة من 26 فبراير الحالي حتى 24 مارس المقبل .

وتأتي الحملة الجديدة بهدف توفير كل ما يحتاجه البيت المصري خلال شهر رمضان الكريم حيث تشمل خصومات هائلة تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من الأزياء، كما تشمل العروض الخاصة أيضًا تخفيضات تصل إلى 25% على الأجهزة الكهربائية والتليفزيونات، مما يتيح للعملاء الفرصة لاقتناء أحدث الأجهزة بتكلفة مخفضة، وكذلك خصومات تصل إلى 50% على منتجات الصحة والجمال.

ويستمر دعم جوميا للمنتجات محلية الصنع خلال شهر رمضان حيث توفر جوميا عدد كبير من المنتجات والسلع المصرية والمحلية بجودة عالية وأسعار تنافسية تحت شعار حملة "صنع في مصر".

كما توفر جوميا لعملائها الحاليين والجدد ايضا عروض اليوم الواحد، flash Sale، كوبونات خصم، وخدمات التوصيل المجاني لمنتجات Jumia Express.

حرصاً منها على تسهيل عمليات الشراء وتوفير طرق دفع مختلفة تلبي حاجات عملائها، نجحت جوميا بالشراكة مع عدد من البنوك وحلول الدفع الأخرى، بتقديم عروض التقسيط بدون فوائد على فترة تتراوح من 6 إلى 12 شهرًا من خلال البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك aiBANK، أمان، وسهولة.