أوكرانيا: 7 ضربات جوية ضد تجمعات للجيش الروسي خلال 24 ساعة‎

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الجوية شنت 7 ضربات ضد تجمعات للقوات الروسية، وضربتين ضد أنظمة صواريخ مضادة للطائرات تابعة للجيش الروسي خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية، اليوم الاثنين عن الهيئة قولها - في بيان صحفي - "إن المدافعين الأوكرانيين دمروا أيضا 3 صواريخ و9 طائرات بدون طيار من طراز شاهد تابعة للجيش الروسي في نفس الفترة.. بينما جرى 95 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية للجبهة".

وأشار البيان إلى أن الجيش الروسي أطلق - على مدار أمس - 11 صاروخا و98 غارة جوية، ونفذ 129 هجوما من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة على مواقع وبلدات أوكرانية؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين، كما تعرضت المباني السكنية والمنازل الخاصة، فضلا عن البنية التحتية الحيوية الأخرى، للتدمير أو الضرر.

وتابع البيان أن الجيش الروسي نفذ - خلال أمس - هجوما آخر على أوكرانيا، باستخدام الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار انتحارية... وبحسب المعلومات الأولية، دمر المدافعون الأوكرانيون 3 صواريخ و9 طائرات بدون طيار من طراز شاهد.

وأفاد جهاز الشرطة الوطنية في أوكرانيا، بأن وزارة الداخلية وثقت أكثر من 113 ألف جريمة حرب ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا خلال العامين الماضيين.

وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية - في بيان لها - "أن محققي الشرطة عثروا خلال العامين الماضيين أيضا على 88 غرفة تعذيب، حيث احتجزت القوات الروسية وعذبت مئات المواطنين بشكل غير قانوني، كما كشفت الشرطة عن 129 مجموعة تخريبية واستطلاعية تابعة للجيش الروسي، وألقت القبض على أكثر من 2400 شخص. وطوال هذه الفترة، قامت وحدات شرطة "وايت انجليز" White Angels الأوكرانية بإجلاء ما يقرب من 10 آلاف شخص بأمان من المناطق الخطرة، بما في ذلك أكثر من 2200 طفل".

وأضاف البيان "في الوقت نفسه، يكافح ضباط الشرطة الإتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات واحتجاز المجرمين".