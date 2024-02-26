ترامب مهاجمًا الأمير هاري: خائن ويتعاطي المخدرات

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الأحد الأمير هاري، متهما إياه بخيانة جدته الراحلة إليزابيت الثانية.

وانتقد ترامب طريقة تعامل إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن مع طلب دوق ساسكس الأمير هاري الذي اعترف بتعاطيه المخدرات، لتأشيرة الإقامة في الولايات المتحدة.

واعتبر ترامب أن إدارة بايدن قدمت الحماية للأمير في معركته للحصول على التأشيرة الأمريكية، عقب تصريحاته الواضحة والصريحة حول تعاطيه للمخدرات.

وقال ترامب في حديثة لصحيفة "صنداي إكسبريس": "شخصيا لن أحميه فقد خان الملكة وهذا لا يغتفر، أعتقد أن بايدن وإدارته كانوا كريمين جدا معه بعد ما فعله، إن كان الأمر بيدي سيكون وحيدا دون حماية".

وكان الأمير هاري قد اعترف في مذكراته التي حملت عنوان Spare أنه كان يتعاطى المخدرات ويدخن الحشيش ويتناول مخدرات هلوسة، ومن بينها الماريغوانا والكوكايين والفطر السحري.

وليس من الواضح ما إذا كان هاري، الذي انتقل إلى كاليفورنيا مع زوجته ميغان ماركل عام 2020، قد ذكر تفاصيل تعاطيه للمخدرات في طلب التأشيرة.