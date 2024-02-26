الأفيال الآسيوية المهددة بالانقراض في بنغلاديش تحصل على حماية المحكمة

تلقت الأفيال البرية المهددة بالانقراض في بنغلاديش أمرا قضائيا يحظر تبنيها وحمايتها من الاستغلال.

الأفيال الآسيوية الصغيرة

ورحبت جماعات حقوق الحيوان بتعليق المحكمة العليا لجميع التراخيص، لذلك لم يعد من الممكن القبض على الأفيال الآسيوية الصغيرة ووضعها في الأسر.

تم استخدام بعض الحيوانات للتسول أو السيرك أو عروض الشوارع.

لا يوجد الآن سوى حوالي 200 من الأفيال في بنغلاديش ، مع حوالي نصف هؤلاء الذين يعيشون في الأسر.

اعتادت البلاد أن تكون واحدة من المنازل الرئيسية للأفيال الآسيوية ، لكن الصيد غير المشروع وفقدان الموائل تسبب في انخفاض ملحوظ في أعدادهم.

بموجب المخطط السابق ، يمكن أخذ الأفيال الصغيرة في الأسر حيث أصدرت إدارة الغابات تراخيص لمجموعات قطع الأشجار التي ستستخدم الحيوانات لنقل جذوع الأشجار، انتهى الأمر بآخرين في مجموعات السيرك، وقالت المحكمة إن هذا الاستغلال ينتهك شروط التراخيص.

وقال راكيبول حق إميل، رئيس مؤسسة "الناس من أجل رعاية الحيوان" في بنجلادش إنه "أمر تاريخي".

وقال: "باسم تدريب الأفيال هذا ، يقوم المرخص لهم من القطاع الخاص بما في ذلك حفلات السيرك بفصل عجول الأفيال بوحشية عن والدتها ، وتقييدها لعدة أشهر ثم تعذيبها لتعليمها الحيل، إنه من المأمول الآن إعادة تأهيل الأفيال الأسيرة.

أطلق الممثل جايا إحسان القضية القانونية إلى جانب PAW ، وقال إنه يأمل أن تكون نهاية "التدريب" القاسي الذي يمكن أن يلحق بالحيوانات.

وتم تسليط الضوء على القضية العام الماضي عندما قتل صغير في قطار بعد استخدامه للتسول في الشوارع غالبا ما يتم رسمها بألوان زاهية وتجبر على أداء الحيل من قبل خاطفيهم.

وفي عام 2019 ، أنقذت الشرطة فيلين هزيلين بعد استخدامهما في التسول على جانب الطريق.