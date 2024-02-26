الشباب والرياضة: شطانوف بطلًا لدورى مراكز الشباب توتال انرجيز المنوفية وقطسا الغربية وأبيس ٢ للإسكندرية

تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي..



تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لمراكز الشباب؛ تتويج مركز شباب شطانوف بدوري مراكز الشباب توتال انرجيز بمحافظة المنوفية، ومركز شباب قطسا لمحافظة الغربية، وذلك في النسخة العاشرة للدوري.

حيث حقق مركز شباب شطانوف دوري مراكز الشباب محافظة المنوفية، وذلك بعد فوزه علي مركز شباب مصطاي بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت علي ملعب مركز التنمية الشبابية بقويسنا، وبذلك يصبح الترتيب النهائي الأول مركز شباب شطانوف الثاني مركز شباب مصطاي، الثالث مركز شباب مدينة أشمون.

وفي دوري مراكز الشباب الغربية، توج فريق مركز شباب قطسا بلقب البطولة بعد فوزه علي مركز شباب قلبب أبيار بضربات الجزاء الترجيحية، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب استاد طنطا الرياضي، ليصبح الترتيب النهائي لمحافظة الغربية مركز أول مركز شباب قطسا، مركز تاني مركز قليب أبيار، مركز تالت مركز شباب الراهبين.



واستضافت المدينة الشبابية بأبي قير، المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب توتال انرجيز بمحافظة الإسكندرية، والتي فاز بها مركز شباب أبيس ٢ ليتوج باللقب علي حساب مركز شباب طوسون، وحل مركز شباب طيبة في المركز الثالث.





وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي تواصل وزارة الشباب والرياضة بكافة قطاعاتها الشبابية والرياضية بشكل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية؛ بهدف دمج شباب تلك المحافظات، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية، بتكثيف الأنشطة والمشروعات والفعاليات الشبابية والرياضية.



شهدت الفعاليات، حضور الدكتور سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، يسري الديب مديرية الشباب والرياضة بالغربية، الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والأستاذ وسام فاروق مدير الإدارة العامة لمراكز الشباب، ومسئولي الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والتشريعية بالمحافظة.







