سرقة بمقر منظمة أطباء بلا حدود بجنوب السودان

أفاد راديو تمازج، عن تعرض منظمة أطباء بلا حدود بمدينة زالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور، لعملية نهب من قبل مجموعة مسلحين.

ونشرت راديو تمازج تفاصيل السرقة

واقتحمت مجموعة مسلحة، مباني المنظمة التي تقع غرب مستشفى زالنجي وقامت بنهب عربتين (تويوتا - بفلو)، كما تم نهب هواتف فريق المنظمة الأجنبي الموجود داخل المبنى.

وقال محمد أمين رئيس دائرة الخدمات باللجنة التسييرية لولاية وسط دارفور، إن قوة مسلحة قوامها عشرة أفراد داهمت مقر المنظمة في حوالي الساعة الثانية من صبيحة يوم الجمعة الماضي و نهبت عربتين بالإضافة لهواتف منسوبي المنظمة، ثم لاذت بالفرار دون أن يتم التحقق من هويتها حتى الآن.

و لم يستبعد أمين ضلوع بعض أبناء المنطقة في الحادثة، وأكد بأنهم قد اتخذوا في اللجنة التسييرية بالولاية بالتنسيق مع قوات الدعم السريع إجراءات أمنية لملاحقة المعتدين، معربا عن عميق أسفه لما حدث.

وأفاد أحد الناشطين في مبادرة أهل زالنجي ، بأن المسلحين استغلوا خلو المنطقة التي يقيم بها فريق المنظمة من السكان تقريبا، بعد أن كانت إقامتهم داخل المستشفى.

واشار إلى أن المجموعة تعرضت لتهديد السلاح ونهب سيارتين فضلا عن الهواتف النقالة دون أن يتعرضوا لاعتداءات جسدية أو غيرها.

وأضاف الناشط، أن سرقة مقنيات بعثة أطباء بلا حدود يعتبر مخطط مقصود، وستكون له انعكاسات وخيمة على المواطن وعلى وضع الخدمة التي تقدمها المنظمات الإنسانية، مما ينذر بوضع كارثي على مستقبل العمل الطوعي والإنساني بالولاية، داعيا الجهات الأمنية لوضع خطة واضحة لتأمين الولاية.

أحد كوادر التأمين داخل المستشفى ، أشار إلى أن بعثة المنظمة كانت تتمتع طوال الفترة الماضية بوضعية أمنية أفضل، ولكن بعد خروجها بيومين تعرضت لهذا الحادثة، وهو الأمر الذي يستدعي أهمية وجودها داخل مباني المستشفى بحسب قوله.

من جانبه أكد فريق المنظمة انخراطهم في تقييم للحادثة رافضين التعليق على الحادث أو الإدلاء بأي تصريحات بهذا الصدد إلى حين اكتمال إجراءات تقييم داخلية.