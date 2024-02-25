إطلاق هاتف باربي باللون الوردي الفاتح قريباً

إذا كنت تتساءل متى ستتوقف العلامات التجارية أخيرًا عن محاولة الاستفادة من جنون باربي، فالإجابة هي، بطريقة أو بأخرى، ليس بعد.

أعلنت شركة HMD (أو Human Mobile Devices)، التي تصنع هواتف نوكيا على مدى السنوات القليلة الماضية، في مؤتمر MWC أنها دخلت في شراكة مع شركة Mattel لإصدار هاتف Barbie Flip Phone رسميًا هذا الصيف. سيكون لونه ورديًا، بوضوح، مع لمسة من "التألق".

من الناحية الجمالية، يبدو الأمر مشابهًا إلى حد كبير لهاتف Motorola Razr الأصلي ذو اللون الوردي الفاتح. ولكن على الرغم من إعادة تشغيل هذا الهاتف في النهاية باعتباره هاتفًا ذكيًا لعصر الأجهزة القابلة للطي الحديثة، إلا أن هاتف باربي يبقي الأمور بسيطة جدًا. سيكون هاتفًا مميزًا، وليس هاتفًا ذكيًا، حيث تقوم شركة HMD بتسويقه باعتباره ملحقًا موجهًا نحو "الأناقة والحنين والتخلص من السموم الرقمية التي تشتد الحاجة إليها".

لم تكشف HMD عن الكثير حول هذا الموضوع حتى الآن، مثل الأسعار أو الصور الفعلية، لكن الشركة تقول إنها تخطط للكشف عن هاتف Barbie Flip Phone في MWC، لذلك من المحتمل أن نرى المزيد منه مع تقدم الأسبوع.

قد لا يكون معظم الأشخاص مستعدين للتخلي عن هواتفهم الذكية تمامًا حتى الآن، ولكن إذا كنت تبحث عن أداة حرق، فمن المحتمل أن يكون هذا أحد أفضل الهواتف التي يمكنك الحصول عليها.