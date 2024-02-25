إزهار الجاكاراندا المبكر يثير جدلا حول تغير المناخ في المكسيك

في كل ربيع تطلى شوارع العاصمة المكسيكية، باللون الأرجواني مع ازدهار آلاف أشجار الجاكاراندا.

ألوانها المذهلة لا تجذب أعين السكان والسياح فحسب ، بل تجذب أيضا الطيور والنحل والفراشات التي تجد الطعام والمأوى فيها لكن هذا العام تغير شيء ما.

بدأت بعض الجاكاراندا تتفتح في أوائل يناير ، عندما تستيقظ عادة في الربيع وقد أطلق الإزهار المبكر أجراس الإنذار بين السكان والعلماء في مكسيكو سيتي، حيث أصبحت الأشجار دعامة أساسية أيقونية وجذابة لشوارع المدينة.

بدأ العلماء المحليون في التحقيق في مدى انتشار ظاهرة الإزهار المبكر ، لكنهم يشيرون إلى تغير المناخ باعتباره الجاني الأول.

قال كونستانتينو غونزاليس ، الباحث في معهد علوم الغلاف الجوي وأبحاث تغير المناخ في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك (UNAM) "لقد رأينا دائما الجاكاراندا تبدأ في التفتح في نهاية مارس ، في الربيع ، عندما نرى الزهور تتغير إلى اللون البنفسجي".



قال عالم الأحياء البالغ من العمر 48 عاما: "لقد بدأوا في الإزهار في يناير وفبراير ، وهو فصل الشتاء ، عندما لم يحن وقتهم بعد".

أوضح غونزاليس، أنه من أجل رسم علاقة بين تغير المناخ والإزهار المبكر للجاكاراندا ، يحتاج فريقه إلى عينة تمثيلية ومقارنة الإزهار من سنة إلى أخرى للقيام بذلك ، بدأ في قيادة مجموعة من الشباب الذين يجمعون البيانات في جميع أنحاء المدينة ويستخدمون صور الأقمار الصناعية.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة تسبب في انتهاء فصل الشتاء في العاصمة المكسيكية في وقت مبكر من هذا العام، في منتصف يناير، بدلا من أواخر مارس عندما يفترض أن ينتهي.

تلاؤم

مفتونة بأشجار الكرز اليابانية التي تغطي واشنطن العاصمة باللونين الوردي والأبيض كل ربيع ، شرع الرئيس المكسيكي باسكوال أورتيز (1930-1932) في تكرار نفس المناظر الطبيعية في عاصمة بلاده.

لكن تاتسوغورو ماتسوموتو، مهندس المناظر الطبيعية الياباني الذي استقر في المكسيك في أواخر القرن 19، أخبره أنهم لن ينجوا من مناخ المدينة المعتدل لفترة طويلة، لذلك دافع عن شجرة الجاكاراندا الاستوائية التي تعلم عنها خلال إقامته القصيرة في بيرو.



منذ ذلك الحين ، أصبحت الشجرة عنصرا أساسيا لسكان مكسيكو سيتي البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة.

في يناير ، انتشر الإنذار عندما بدأ المستخدمون على الشبكات الاجتماعية في نشر صور الجاكاراندا المزهرة وبدأوا في التساؤل عن آثار تغير المناخ.

قالت كريستينا أيالا ، عالمة الأحياء والطبيبة في علوم الاستدامة، «كما لم يحدث من قبل لقد بدأ الناس يقولون "هذا أمر خطير ، إنه حقيقي" ولم يعد مجرد دب قطبي يطفو على غير هدى ".

وأضافت: "من الجيد جدا أن يبدأ الناس في إدراك ما سيجلبه لنا تغير المناخ كسكان حضريين".

على الرغم من أنها ليست أصلية في المكسيك ، إلا أن الجاكاراندا بالنسبة لأيالا تؤدي وظيفة مهمة للمدينة إنها تجذب المزيد من الطيور الطنانة والنحل أكثر من العديد من الأشجار المحلية ، لذا فإن التغيير في الإزهار قد يؤدي إلى انخفاض في هذه المجموعات.

«يود المرء أن تتفتح الجاكاراندا على مدار السنة، فهي تضيء المدينة»، قال أليكس إسترادا، أحد سكان العاصمة المكسيكية، بينما كان يراقب شجرة بدأت تتحول إلى اللون الأرجواني، لكن شيئا ما ليس صحيحا هنا: الجاكاراندا في الشتاء؟" تساءل.