الأهلي يهزم الطلائع ويضرب موعدا مع الزمالك بنهائي سوبر الكرة الطائرة

حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3_ 1 في مباراة نصف نهائي كأس السوبر المحلي للكرة الطائرة ليتأهل إلى المباراة النهائية.

وبذلك ضرب الأهلي موعدا مع الزمالك في النهائي، بعدما حقق الزمالك الفوز على بتروجت بنتيجة 3/0 في لقاء نصف النهائي على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في مباراة القمة بنهائي كأس السوبر المحلي في تمام الساعة الثامنة مساء بعد غد الثلاثاء، ويسبقها لقاء تحديد المركز الثالث على الصالة ذاتها بين بتروجت وطلائع الجيش.

كان الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة قد وافق مؤخرًا على إقامة البطولة الأفريقية للأندية للكرة الطائرة رجال وسيدات في مصر، حيث ينظم النادي الأهلي البطولتين.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة على ترشيح المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، في منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الكونجرس الذي سيعقد في أغسطس المقبل.