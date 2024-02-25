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الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مي هشام رئيسًا للجنة الشباب بالأهلي

مي هشام
مي هشام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب تعيين الدكتورة مي هشام رئيسًا للجنة الشباب بعد اعتماد تشكيل اللجان المعاونة للفترة القادمة، متضمنًا اللجان الخاصة بفرع النادي بالقاهرة الجديدة.

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جاء قرار تعيين الدكتورة مي هشام في ظل الخبرات الإدارية التي تتمتع بها، من خلال عملها في مجال ترويج الأحداث والفعاليات الرياضية العديدة بوزارة الشباب والرياضة، فضلًا عن كونها كابتن فريق كرة اليد للسيدات لسنوات عديدة قبل الاعتزال، إلى جانب عملها بالجهاز الفني للفريق.

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