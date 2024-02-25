القبض على عصابة ترويج الأقراص المخدرة بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بحملات أسفرت عن ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,530 كيلو جرام لمخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (6 متهمين).

كما تم ضبط (3) قضايا أسلحة بيضاء.. ضُبط خلالهم (3 قطع سلاح أبيض) بحوزة (3 متهمين).