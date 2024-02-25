الإيقاع بلص الهواتف المحمولة في الظاهر

واصلت أجهزة الأمن، شن حملات الحملات الأمنية الموسعة للتصدي للخارجين على القانون.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل - " له معلومات جنائية" حال محاولته بيع هواتف محمولة بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبحوزته 5 هواتف محمولة، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب"المغافلة" وأقر بأن الهواتف المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وفي سياق منفصل، قضت محكمة جنايات سوهاج أمس السبت، بمعاقبة المتهم "م.ج.ا" عامل و"ا.م.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش، بدائرة القسم، وترويجه على عملائهما من راغبى الشراء والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

تم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالإتجار فى المخدرات.

وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.