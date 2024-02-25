سفير فرنسا يحضر اليوم الختامي لكأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة

حضر إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة منافسات اليوم الختامي لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش المقامة حاليا في ستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 22 فبراير وحتي 25 من نفس الشهر الجاري .

والتقى سفير فرنسا خلال زيارته عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري وشريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية المصرية بالإضافة إلى أحمد الميداني مدير البطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد والسادة أعضاء مجلس الإدارة وهم طارق الحسيني نائب رئيس الاتحاد وأحمد نبيل ومرفت حسنين وأماني البحيري وأمنية حسين.

وحرص السفير الفرنسي على دعم منتخب بلاده خلال المشاركة في البطولة ومؤازرة الفريق والتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين.

وأشاد شوفالييه بتنظيم البطولة والشكل الجميل لاستاد القاهرة .

وتشهد البطولة مشاركة 396 لاعبا ولاعبة يمثلون 52 دولة مختلفة.

والدول المشاركة في البطولة هي: الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كوت ديفوار، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لبنان، المغرب، ماليزيا، مالي، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، السنغال، سنغافورا، صربيا، سويسرا، تايوان، تونس، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، جامايكا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.