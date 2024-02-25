الصين تطالب إيلون ماسك بفتح خدمة الإنترنت للقوات الأمريكية في تايوان

أرسلت اللجنة المختارة للحزب الشيوعي الصيني بمجلس النواب رسالة يوم السبت إلى إيلون ماسك تطالب فيها القوات الأمريكية المتمركزة في تايوان بالوصول إلى شبكة Starshield التابعة لشركة SpaceX، وهي شبكة اتصالات عبر الأقمار الصناعية مصممة خصيصًا للجيش.

زعمت الرسالة، التي حصلت عليها CNBC وأوردتها مجلة فوربس لأول مرة، أنه من خلال عدم إتاحة Starshield للقوات العسكرية الأمريكية في تايوان، قد تنتهك SpaceX عقد البنتاغون، الذي يتطلب "الوصول العالمي" إلى تقنية Starshield.



"ومع ذلك، فإنني أفهم أن SpaceX ربما تحجب خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض في تايوان وما حولها - ربما في انتهاك لالتزامات SpaceX التعاقدية مع الحكومة الأمريكية"، كما جاء في الرسالة التي وقعها النائب مايك جالاجر، الجمهوري عن ولاية ويسكونسن. الذي يرأس لجنة CCP بمجلس النواب.

منح البنتاجون شركة SpaceX عقدًا مدته عام واحد لشركة Starshield في سبتمبر، بعد تشغيل شبكة Starlink التابعة لشركة SpaceX قبل أشهر من أجل حرب أوكرانيا ضد روسيا، والتي وصلت إلى علامة السنتين يوم السبت.

وتأتي الرسالة بعد أن قاد جالاجر زيارة إلى تايوان حيث التقى هو ووفد من المشرعين الآخرين بمسؤولين تايوانيين مثل الرئيس تساي إنج ون والرئيس المنتخب لاي تشينغ تي.

وجاء في الرسالة أن المشرعين علموا أن القوات الأمريكية المتمركزة في تايوان لم تكن قادرة على استخدام ستار شيلد على الرغم من شرط البنتاغون بالوصول العالمي: "لقد كشفت مصادر متعددة للجنة أن ستار شيلد غير نشط في تايوان وما حولها".

تطلب الرسالة من ماسك تقديم إحاطة للجنة مجلس النواب حول عملياتها في تايوان بحلول 8 مارس.



وتحكم تايوان نفسها بشكل مستقل عن الصين منذ انفصال الجزيرة عن البر الرئيسي خلال الحرب الأهلية عام 1949. وقالت الصين إنها لا تزال تطالب بتايوان وأوضحت مرارا نيتها إعادة توحيد الجزيرة ذات السيادة مع البر الرئيسي.

وجاء في الرسالة: "في حالة العدوان العسكري للحزب الشيوعي الصيني على تايوان، فإن أفراد الخدمة الأمريكية في غرب المحيط الهادئ سيتعرضون لخطر شديد". "إن ضمان شبكات اتصالات قوية للأفراد العسكريين الأمريكيين في تايوان وما حولها أمر بالغ الأهمية لحماية المصالح الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ."

ويتوقف النجاح على العلاقات التجارية المواتية مع الصين، الأمر الذي دفع ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى إقامة علاقات مريحة مع البلاد، على الرغم من التوترات الأوسع نطاقا مع الولايات المتحدة. وتدير شركة تسلا مصنعها الخاص في شنغهاي، في حين كان مطلوبا من شركات صناعة السيارات الأجنبية الأخرى في الصين إنشاء مصنع خاص بها في الصين. الانضمام للمغامرات.

تعرض " ماسك " لانتقادات شديدة من المسؤولين التايوانيين في سبتمبر الماضي بسبب انحيازه على ما يبدو إلى عقيدة إعادة توحيد الصين تجاه تايوان، مشيرًا إلى أن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي جزء أساسي من الصين.

قال ماسك في برنامج All-In Podcast: "أعتقد أن لدي فهمًا جيدًا كغريب عن الصين". "من وجهة نظرهم، ربما يكون الأمر مشابهًا لهاواي أو شيء من هذا القبيل، مثل جزء لا يتجزأ من الصين ليس جزءًا من الصين بشكل تعسفي."

كتب وزير الخارجية التايواني جاوشيه جوزيف وو على موقع X ردًا على تعليق ماسك: "اسمع، تايوان ليست جزءًا من جمهورية الصين الشعبية وبالتأكيد ليست للبيع".

ولم تستجب SpaceX و Musk على الفور لطلب التعليق على الرسالة.