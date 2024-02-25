سامسونج تعرض Galaxy Ring رسميًا لأول مرة في MWC

نحن على وشك إلقاء أول نظرة حقيقية على Galaxy Ring من سامسونج. في منشور مدونة نهاية هذا الأسبوع قبل المؤتمر العالمي للجوال، كشفت الشركة أنها ستعرض Galaxy Ring في جناحها في مؤتمر برشلونة، الذي يبدأ غدًا.

لم تقل شركة Samsung الكثير بعد عما سيكون Galaxy Ring قادرًا على فعله منذ الإعلان عنه في نهاية حدث Unpacked في يناير، لكننا نعلم أنه جهاز يمكن ارتداؤه موجه نحو الصحة لمنافسة أمثال Oura.

وصفت سامسونج اليوم Galaxy Ring بأنه "شكل صحي جديد يعمل على تبسيط العافية اليومية، ودعم حياة أكثر ذكاءً وصحة عبر منصة عافية رقمية أكثر اتصالاً." كل ما رأيناه حقًا حتى الآن هو عرض.

وبصرف النظر عن Galaxy Ring، ستقوم جناح سامسونج بالترويج بشكل كبير لجهاز Galaxy AI، من خلال تجربة تفاعلية عملية. وتقول الشركة أيضًا إنها تعمل على توسيع Galaxy AI ليشمل المزيد من منتجاتها، بما في ذلك سلسلة Galaxy Z Fold 5 وZ Flip 5 وTab S9، بالإضافة إلى Galaxy Watch 6 وسلسلة Galaxy S23 وS23 FE. كما أن لديها أيضًا خططًا لتطبيقات Galaxy AI في سلسلة Galaxy Book 4 الجديدة، وبالطبع Galaxy Ring الذي لا نعرف عنه شيئًا تقريبًا.