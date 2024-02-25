مد الأوكازيون الشتوي 2024 أسبوعين إضافيين

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن موعد الاوكازيون الشتوي 2024، وعن العروض المتاحة خلال هذا العام.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى، إن عدد المحال التي شاركت في الأوكازيون حتى الآن وصل إلى ما يقرب من 3 آلاف محل متنوع، ما بين ملابس ومصنوعات جلديه وأدوات منزلية.

وأردف كمال، أن قرار الوزير بمد الأوكازيون الهدف منه تنشيط التجارة الداخلية، واستفادة المواطن من التخفيضات الموجودة به.

مد فترة التصفية الموسمية

فيما أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرار وزاريا بمد فترة التصفية الموسمية الأولى للأكازيون الشتوى 2024 لمدة أسبوعين إضافيين على أن ينتهي في 21 مارس بدلا من 5 مارس 2024.



وفي السياق ذاته أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا ببدء الأوكازيون الشتوى 2024 لمدة شهر، وأن يكون لكل محل أسبوعين.

كما شدد القرار على إلزام الجهات المشاركة فى التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، مع إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلعة المعروضة للبيع فى التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلعة خلال الشهر السابق على التصفية.



الأوكازيون يزيد من القوة الشرائية للمواطن



بينما قال أحمد أبو الفضل رئيس الإدارة المركزية للرقابة إن الأوكازيون يزيد من القوة الشرائية للمواطن بسبب التخفيضات الموجودة على السلع، كما أن توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين للجهات الرقابية هى التأكد من جودة المنتج ووضع سعرين على السلعة سعر قبل الاوكازيون وسعر بعد دخول المحال فى الاوكازيون و ان مديريات التموين بالمحافظات تستقبل الطلبات من اصحاب المحال التجارية التي ترغب بالمشاركة فى الاوكازيون.