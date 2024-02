سامسونج تُتيح ميّزات Galaxy AI بفضل الإصدار الأحدث من واجهة One UI 6.1

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إتاحة ميّزات Galaxy على المزيد من طرازات أجهزة Galaxy، بفضل الإصدار الأحدث من واجهة One UI 6.1، التي تهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المحمولة، ومن المتوقع أن يكون هذا التحديث متاحًا اعتباراً من نهاية مارس 2024؛ سيتوفّر التحديث على سلسلة Galaxy S23 وS23 FE وZ Fold5 وZ Flip5 وTab S9، وذلك بالتزامن مع إطلاق سلسلة Galaxy S24 التي تم إطلاقها مؤخرًا، حيث يهدف إلى تعزيز تجربة الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة من خلال استخدام نهج يدمج الذكاء الاصطناعي على الجهاز والذكاء الاصطناعي المعتمد على السحابة.

قال تي إم روه، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الهواتف المحمولة في سامسونج: "نسعى من خلال ميّزات Galaxy AI إلى تجاوز مجرد قيادة عصر جديد من الذكاء الاصطناعي في الهواتف المحمولة؛ لنسهم في تمكين المستخدمين من خلال ضمان تسهيل الوصول للذكاء الاصطناعي، يمثل هذا المرحلة الأولية من Galaxy AI، حيث نعتزم توسيع التجربة إلى أكثر من 100 مليون من مستخدمي Galaxy خلال عام 2024، مع التزامنا بابتكار طرق جديدة لإطلاق العنان للإمكانات غير محدودة للذكاء الاصطناعي على الأجهزة المحمولة".

قدرات اتصال عابرة للحدود

واصبح الآن بإمكان المزيد من مستخدمي Galaxy الوصول إلى ميزات Galaxy AI التي صمّمت لتعزيز الاتصال، والمتوفّرة في الطرازات التي تدعم الذكاء الاصطناعي، وتشمل هذه الميزات القدرة على ضبط نغمة الرسالة وترجمة الرسائل بـ 13 لغة مختلفة باستخدام Chat Assist.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخدمي Galaxy استكشاف عالم من التواصل في الوقت الفعلي من خلال ميّزة الترجمة الفورية Live Translate التي تقدم ترجمات صوتية ونصية للمكالمات الهاتفية، فيما تتيح ميزة المترجم Interpreter للمستخدمين المشاركة في محادثات عامة مع الأفراد في الدول المختلفة أثناء السفر، حيث تعمل ميزة تقسيم الشاشة على إنشاء ترجمات نصية للمحادثات المباشرة.

إنتاجيّة غير مسبوقة

يضمن التكامل الشامل لـ Galaxy AI في منظومة Galaxy تجربة مستخدم سلسة في المهام اليومية على الطرازات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى مستويات أعلى من الكفاءة، حيث تم تحسين وظائف البحث من خلال ميّزة Circle to search with Google، التي تُمكّن المستخدمين من الحصول على نتائج بحث بسهولة عبر رسم دائرة على العنصر المستهدف، فيما تعمل ميزات أخرى مصممة لتحسين نمط الحياة، مثل Note Assist، على تمكين المستخدمين من إنشاء التنسيقات والملخصات وترجمة الملاحظات، كما تساعد ميزة Browsing Assist الأفراد على مواكبة أحدث المستجدات بسرعة أكبر من خلال إنشاء ملخصات شاملة للمقالات الإخبارية، وتعمل ميزة Transcript Assist على تبسيط عملية نسخ تسجيلات الاجتماعات وإنشاء الملخصات والترجمات.