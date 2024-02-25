إخماد حريق مصنع أغذية في الشرقية

نجحت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، في السيطرة على حريق في مصنع مواد غذائية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بعد الدفع بعدة سيارات إطفاء.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع أغذية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

دفعت قوات الحماية المدنية بعدة سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، تمكنت من السيطرة على النيران، فيما أسفر الحريق عن فيما أصيب شخصين بحالات اختناق بسيطة وتم إسعافهما بموقع الحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.