حضري الكاسترد بالبسكويت والموز وتمتعي بمذاق لذيذ وصحي

الكاسترد بالبسكويت والموز من الحلويات الصحية واللذيذة التي يمكنك تحضيرها لأفراد أسرتك، فتحتوي على فيتامينات ومعادن هامة لصحة الجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

الكاسترد بالبسكويت والموز

طريقة عمل الكاسترد بالبسكويت والموز

المقادير

- لتحضير الكاسترد :

حليب : 4 أكواب

سكر : نصف كوب (و2 ملعقة كبيرة كمية إضافية)

كاسترد : ربع كوب (مسحوق)

حبهان : نصف ملعقة صغيرة

خلاصة الفانيليا : ربع ملعقة صغيرة

حليب : نصف كوب (مبخر)

- الموز : 2 حبة (مقطع شرائح)

- بسكويت : 18 حبة

- كريمة : 4 أكواب (مخفوقة)

- جبن كريمي : كوب

- حليب مكثف محلى : كوب ونصف

- حليب : نصف كوب

طريقة التحضير

لتحضير الكاسترد:

ضعي مسحوق الكاسترد وربع كوب من الحليب في وعاء واخلطي المزيج حتى يتجانس.

في قدر على نار متوسطة، ضعي الكمية المتبقية من الحليب، والحليب المبخر، والسكر وحركي، وعند بدء الغليان خففي النار.

أضيفي الهيل، وخلاصة الفانيليا، وأضيفي مزيج الكاسترد، وحركي جيداً لمدة 3 دقائق ثم أطفئي النار، وارفعي القدر عن النار واتركيه جانباً حتى يبرد.

في وعاء، اخفقي الجبن الكريمي حتى يصبح قوامه ناعماً، وأضيفي الحليب، والحليب المكثف المحلى، واخفقي المزيج حتى يتجانس.

أضيفي الخليط السابق إلى مزيج الكاسترد وقلبي بعناية حتى تتداخل المكونات.

ضعي حوالي ملعقتين كبيرتين من مزيج الكاسترد في كوب التقديم، وأضيفي ملعقتين كبيرتين من الكريمة، وزيدي حوالي 4 قطع من البسكويت، تليها ملعقة كبيرة من الكريمة المخفوقة، وزيني بشرائح الموز.

كرري الخطوة السابقة حتى انتهاء الكمية.

أدخلي الأكواب إلى الثلاجة حتى يجمد الحلى وقدميه بارداً.