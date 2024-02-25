الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

فطار سريع.. طريقة عمل جبنة مقلية

جبنة مقلية
جبنة مقلية

وصفة جبنة مقلية من الأكلات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها كوجبة إفطار سريعة ولذيذة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

 

جبنة مقلية

طريقة عمل جبنة مقلية

المقادير

- الجبن الرومي : 50 جم

- البيض : 2 حبة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الزعتر : حسب الرغبة

- بقسماط : 2 كوب

- الزيت : حسب الحاجة (ساخن / للقلي)

 

طريقة التحضير

نضع البيض واللبن والملح والفلفل والزعتر في وعاء.

نضع الجبنة الرومي في هذا الخليط ثم في الدقيق ثم في الخليط مرة أخرى ثم في البقسماط.

نحمرها في الزيت.

نضيف المايونيز والخس كابوتشي الفلفل رومي.

ثم تقدم.       

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