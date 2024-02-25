وزير الشباب والرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لإعلان النسخة الثانية من معرض "سبورتس إكسبو 2024"

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، وقائع المؤتمر الصحفى للإعلان عن تنظيم إقامة النسخة الثانية من معرض "سبورتس إكسبو 2024" مصر ، والذى يقام خلال الفترة من 7 مارس وحتى ٩ مارس من الشهر المقبل، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ويقام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

بدأ المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الثانية لمعرض "سبورتس إكسبو"، بعرض فيديو توضيحي عن فعاليات النسخة الأولى، ثم كلمة المهندس حازم حمادة المدير التنفيذي اعقبها كلمة يوسف محسن بطل العالم في الألعاب الإلكترونية، ثم كلمة هشام الخطيب بطل مصر في سباق الدرفت.



في كلمته رحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالسادة الحضور واعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الرياضية والنوعية، والسادة الإعلاميين في مؤتمر الإعلان عن النسخة الثانية من معرض "سبورتس إكسبو 2024"، الذي يشرف برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد السيسي رئيس الجمهورية، معربًا عن سعادته بالتعاون مع القطاع الخاص في استكمال المشروعات الاستثمارية الرياضية ووضعنا خارطة طريق لتطوير المنظومة الرياضية في مصر والفرص الاستثمارية أصبحت الآن مواتية أكثر من أي وقت مضى بما ينعكس على نمو الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور أشرف صبحي، أن معرض سبورتس إكسبو واحد من أهم الشواهد التي تعكس المكانة الرفيعة التي باتت تتبوأها المنظومة الرياضية المصرية، مشيرا "الممارسة الرياضية أصبحت أسلوب حياة لكل مواطن"، حيث يتواجد في كل بيت في مصر فرد يمارس الرياضة وثلاثة من كل عشر أفراد يشاركون في مشروعات الوزارة مثل مشروع الموهبة والبطل الاوليمبي، مؤكدا أن هذا بفضل البنية التحتية الرياضية التي تمتلكها مصر وبفضل الخدمات والشركات الرياضية، حيث وصل حجم الاستثمارات في مراكز الشباب الي 4.3 مليارات جنيه ووصل حجم الاستثمار في السوق الرياضى المصري إلي 11 مليار جنية، بالاضافة إلي حجم المال الكبير في القطاع الأهلي والأندية الرياضية بالتلاحم مع القطاع الخاص، وكل هذا بيترجم في هذا المعرض ليعكس دور الاقصاد الرياضي.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلي أهمية إقامة النسخة الثانية من معرض سبورتس إكسبو 2024، والذي يعد من المعارض الرياضية الكبرى على غرار المعارض الدولية حيث تساهم فى فتح أسواق جديدة وإحداث حالة من الانتعاش الاقتصادى، مبيناً أن الدولة المصرية تهتم بالقطاع الخاص بشكل كبير ويأتى هذا الاهتمام بشكل عملى داخل وزارة الشباب والرياضة مستنداً على الحوكمة والشفافية والنزاهة فى تنفيذ مشروعات وبرامج مختلفة ومنها إقامة معرض "سبورتس إكسبو".

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن منطقة الشرق الأوسط لم تشهد معرض رياضي بهذا الحجم والذي وصل حجم الاستثمارات داخل المعرض إلي ٣٠٠ مليون دولار، مستعرضا دور الاتحادات الرياضة ورياضة البطولة، مشيرا أن مصر أصبحت الآن في التصنيف العالمي الأول في لعبة الكاراتيه، والاسكواش، ورفع الأثقال، والسلاح، والخماسي، ومستمرين في تطوير كرة السلة، وكرة الطائرة، مع استمرار نجاح كرة اليد، والعمل على تطوير كرة القدم، ونستغل هذا الحدث لنبعث من هنا رسالة طمأنينة ان مصر تتواجد على القمة في كافة المحافل القارية والدولية.

وتابع وزير الشباب والرياضة، كان أمامنا تحديات كبيرة في النسخة الأولى من المعرض، ونجحنا في ظل الظروف التي مر بها العالم نتيجة انتشار فايروس كورونا وتوقف كبير للأنشطة الرياضية، لكن هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية مستمرين في تنظيم المعرض الذي أصبح الآن علامة مصرية فريدة، وهذا يعكس مدى أهتمام وقناعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها، إضافة إلي حضور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في افتتاح المعرض ليكتمل شكل المنظومة وتطوير الرياضة المصرية بفضل توحد الإدارات الرياضية المختلفة.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أن مجالى الشباب والرياضة يحصلان على دعم كبير وغير مسبوق من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيراً أن منهجية عمل الوزارة تعتمد على عدة أسس منها الإدارة الاستثمارية، والإدارة الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار مع القطاع الخاص فى القطاع الرياضي، بجانب الحرص على تطوير مراكز الشباب، وتكثيف الأنشطة المنفذة بها، وكذلك المدن الشبابية ومنتديات الشباب ومراكز الابتكار والشبابى والتعلم.

من جانبه، قدم حازم حمادة المدير التنفيذي، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير واللامحدود في نجاح هذا الحدث، كما وجه الشكر للشركات الراعية ومجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة، مؤكدا إن النسخة القادمة ستأتي بعد النجاح الباهر الذي حققته النسخة الأولى من الحدث، لافتا إلى أن فعاليات المعرض والمؤتمر شهدا حضور تخطي أكثر من 120 الف زائر وحقق نجاحات على المستوى المحلي والإقليمي ووصل حجم استثماراته إلي ٣٠٠ مليون دولار.

وأضاف أن النسخة الثانية سيتم تنظيمها على مساحة أكبر وهي ٢٥ ألف متر مربع بواقع ٤ قاعات كاملة، نظرا للاقبال الكبير الذي شهده المعرض من الشركات المختلفة، فضلا عن أنه سيتم تجهيز مكانين كبيرين لتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة، مشيرا أن النسخة الثانية ستشهد سباق السيارات الدرفت، وتصفيات بطولو العالم للفرق المصرية للألعاب الالكترونية، وبطولة العالم لصناعة الربورت، وبطولة الجمهورية لكرة السلة، والكيك بوكسينج، والملاكمة وعدد من البطولات في الألعاب الإلكترونية والترفيهية.

، مشيرا أنه تم التنسيق مع الشركة المتحدة بعرض بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، مع تخصيص منطقة لعرض المباريات أثناء مدة المعرض، بالإضافة إلي تنظيم عدة فعاليات مؤثرة في المجال الرياضي.

يذكر أن معرض "سبورتس إكسبو 2024"، ستتنوع مجالاته ما بين عرض الأجهزة الرياضية، ومستلزمات الملاعب من النجيل الصناعى، والمكملات الغذائية والأغذية الصحية، ومراكز الشباب وصالات اللياقة البدنية، والنوادى والأكاديميات الرياضية، ومستلزمات الرياضات القتالية، ومعدات الرياضات المائية، ومعدات ولوازم الفروسية، ومستلزمات ومعدات التنس الأرضى وتنس الطاولة وألعاب القوى والجمباز والدراجات وغيرها من المجالات، كما سيتضمن مؤتمر رياضى يناقش عدداً من المحاور منها "أحدث الاتجاهات والابتكارات فى صناعة الرياضة، وتأثير التكنولوجيا والابتكار على الرياضة، والاستثمارات فى الرياضة، تأثير الرياضة وعلاقتها بحماية البيئة".

ويشارك في فعاليات معرض "سبورتس إكسبو 2024" كافة الجهات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى المستثمرين الرياضيين، وشركات القطاع الخاص العاملة في مجال التصنيع الرياضي، وعدد كبير من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب المشاركة العربية والدولية التي استهدفت تبادل الخبرات وتعزيز التعاون لتطوير وإثراء صناعة الرياضي في مصر، كما شهدت فعاليات المؤتمر ثماني جلسات نقاشية بمشاركة عربية ودولية ساهمت في رسم خطط التطوير، كما تم تنظيم مجموعة منوعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة خلال فترة الحدث.

وسيتضمن “سبورتس إكسبو” عدد من الجلسات النقاشية للشركات والمؤسسات العربية والعالمية، وبالإضافة إلى عرض كافة المستلزمات الرياضية وأحدث التقنيات والابتكارات في المجال الرياضي، بما يعكس أهمية دور الاستثمار الرياضي، في دعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تمكين الشباب كأحد أهم محاور رؤية مصر 2030.

ويقام المعرض والمؤتمر الدولى الرياضى "سبورتس إكسبو"، على مساحة 25 ألف متر مربع بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ومن المزمع أن يستقبل نحو 250 ألف زائر من المهتمين بالقطاع الرياضي.

ويتعرف زوار المعرض على المنتجات الرياضية المعروضة فى أجنحة المعرض، وآليات اقتنائها، إضافة إلى المشاركة فى الألعاب الرياضية المقامة على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض فى الألعاب الفردية والجماعية، تأكيداً على أهمية ممارسة الرياضة وتأثيراتها الإيجابية على الصحة البدنية والنفسية.