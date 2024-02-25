بطلة إيطاليا لسلاح الشيش: القاهرة هي مدينة الحظ بالنسبة لي وأسعى لتحقيق ميدالية بأولمبياد باريس

تحدثت "مارتينا فافاريتو" لاعبة منتخب إيطاليا لسلاح الشيش والمتوجة بذهبية منافسات الفردي بكأس العالم المقامة في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري، عن سعادتها بالتواجد داخل مصر والحصول على المركز الأول.

وقالت مارتينا عقب التتويج بذهبية فردي السيدات :"سعيدة بمشاركتي بالبطولة، بالنسبة لي القاهرة دائما تعطيني الكثير من الحظ في بطولاتي لأن العام الماضي أيضا شاركت بكأس العالم هنا في مصر وحققت الميدالية الذهبية".

وأكملت:"التنظيم دائما على مستوى عالي داخل مصر، العام الماضي كنا في العاصمة الإدارية الجديدة ولكن هذا العام كنا في صالة استاد القاهرة وهي أيضا صالة جيدة للغاية".

وتابعت:"سنسعى لتقديم أفضل ما لدينا دائما، العام الماضي حصلنا على ذهبية الفرق وسنسعى للحصول عليها هذا العام أيضا".

وعن اكتساح المنتخب الإيطالي لنتائج الفردي قالت:"حقق أيضا صديقي توماسو ذهبية فردي الرجال وأنا سعيدة له أيضا لأنه صديقي المفضل وهو شئ رائع أن أفوز أنا وهو سويا".

وأختتمت :"أعمل في الوقت الحالي على التحضير بشكل جيد لدورة الألعاب الأولمبية وأتمنى تحقيق ميدالية بباريس".

وتشهد البطولة مشاركة 396 لاعبا ولاعبة يمثلون 52 دولة مختلفة.

والدول المشاركة في البطولة هي: الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كوت ديفوار، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لبنان، المغرب، ماليزيا، مالي، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، السنغال، سنغافورا، صربيا، سويسرا، تايوان، تونس، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، جامايكا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.