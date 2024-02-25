الشباب والرياضة تطلق فعاليات اليوم الرياضي الترويحي لتلاميذ المدارس بالبحيرة

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، نظمت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، ومديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، فعاليات اليوم الرياضي الترويحي لتلاميذ المدارس بالقري المدرجة بالمرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية السلام بمركز أبو حمص محافظة البحيرة.

تضمنت الفعاليات عدداً من الأنشطة الترويحية والرياضية، بمشاركة ٣٠٠ تلميذ وتلميذه من تلاميذ المدارس (الإعدادية والثانوية).

يهدف المشروع إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين تلاميذ المدارس، غرس الروح الوطنية والولاء والانتماء، نبذ العنف والتعصب ضد ممارسة الرياضة، تعزيز دور الممارسة الرياضية والتشجيع على ممارسة الرياضة لكافة الفئات، إضافة إلى اكتشاف الموهوبين رياضيًا في الألعاب الرياضية ودعمهم وتنمية مواهبهم.

فيما يأتي تنفيذ المشروع في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، بأن تكون جميع الأنشطة والخدمات التي تقوم بها، انشطة شاملة، تستهدف تحقيق توجه الدولة بنشر الثقافة الرياضية في المجتمع، وفي إطار الاهتمام بدمج كافة الفئات بمختلف محافظات الجمهورية في الأنشطة الشبابية والرياضية.