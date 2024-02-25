مساعد وزير العدل يفتتح مقر الشهر العقاري النموذجي المميكن بمتحف الغردقة

افتتح المستشار ربيع قاسم ربيع، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، والمستشار يوسف محمد يوسف، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، اليوم الأحد، مقر الشهر العقاري النموذجي الجديد المميكن بمتحف الغردقة، بالبحر الأحمر، بحضور المستشار على أبوبكر، رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية وفيكتور بولتاف القنصل الروسي بالغردقة وعدد من القيادات القضائية.

وأكد مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، أن هناك جهود تقوم بها وزارة العدل في التوسع في إنشاء فروع للتوثيق والشهر العقاري،مميكنة ونموذجية بمختلف المدن والمحافظات لرفع المعاناة عن المواطنين، وتوفير سبل الراحة لهم، مُطالبًا العاملين بحسن استقبال ومعاملة المواطنين، وإنجاز الخدمات المقدمة لهم في أسرع وقت.

وأوضح مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، أنه سيتم فتح عدد اخر من مكاتب الشهر العقاري النموذجية والمميكنة بالبحر الاحمر وعدد من مدن المحافظات لتقديم خدمة سريعة ومتميزة من خلال توفير الاجهزة والقوي البشرية المدربة.

ويخدم مكتب الشهر العقاري المميكن الجديد منطقة جنوب الغردقة والممشى السياحي والعاملين بالقرى السياحية والمستثمرين وشركات السياحة والسفر وتخفيف الضغط والتزاحم على مكاتب الشهر العقاري القديمة.