محافظ أسيوط: مواصلة الفعاليات لتوعية المزارعين للحصول على أعلى إنتاجية للمحاصيل

خلال لقاءه بوكيل وزارة الزراعة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مواصلة مديرية الزراعة تنفيذ الفعاليات والأنشطة المقررة وفقاً للخطة المقررة في كافة القطاعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بمختلف فئاتهم والتي من بينهم الفلاحين والمزارعين باعتبارهم مسئولي الأمن الغذائي والتغذية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة، لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في تذليل العقبات والعمل على الحفاظ على الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة محاصيل جديدة مع والتوسع في زراعة محاصيل جديدة تساهم في زيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة وهو جزء من الأمن القومي المصري، مشيراً إلى الدور الهام لمديرية الزراعة في تكثيف الندوات الارشادية وحملات التوعية للمزارعين وزيادة الوعي والثقافة في كافة القضايا التي تهمهم فضلاً عن التوعية بأهمية تطوير أنظمة الري والحفاظ على المياه.

جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة بأسيوط.

وتناول اللقاء ما تم تنفيذه من جهود وأنشطة لمديرية الزراعة خلال الفترة الماضية وتحديدًا توعية الفلاحين والمزراعين في القرى والنجوع المختلفة وحماية الأراضي الزراعية وإزالة التعديات فضلاً عن الإجراءات والفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم الندوات واللقاءات مع الفلاحين والمزارعين وتوعيتهم خاصة وأن مديرية الزراعة تقوم بتفقد ومتابعة زراعات "الكراوية" والتنبيه على المزارعين باتباع جميع التعليمات والتوصيات الفنية فضلًا عن استخدام تقاوي وبذور عالية الجودة والإنتاجية وذلك بهدف الحصول على أعلى إنتاجية وفقاً لأحدث الطرق لافتًا إلى ضرورة الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية بكافة أنواعها دون الإضرار بالبيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين مشددًا على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية عقب رصد المخالفة مباشرة دون تقاعس أو تهاون وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كـ (إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي الجمعيات الزراعية وغيرها) على أن يتم اتخاذ اجراءات قانونية رادعه وتحرير محاضر وفرض غرامات حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية ومخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.