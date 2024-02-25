اندرايف تتعاون مع Helpoo لتقديم خصم 15% على خدمات مساعدة على الطريق

أعلنت إندرايف inDrive، منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمية، التطبيق الأكثر تحميلاً في مصر خلال 2023 الماضي وللعام الثاني على التوالي، عن تعاون مع تطبيق Helpoo لتقديم خصم بنسبة 15% على خدمات مساعدة على الطريق لسائقيها، لتتضمن الخدمات كل من الوقود والإطارات وسحب السيارات والبطاريات وخدمات TPA motor and & Fnol. تعزز هذه الخدمات قدرة السائقين على مواصلة عملهم بطرق أمنة وسهلة خلال القيادة، وذلك من خلال تحديد ومعالجة الأعطال المحتملة قبل أن تؤثر بشكل كبير على السيارة.

قال معتز توبة، ممثل تطوير الأعمال في إندرايف inDrive الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "تحرص اندرايف على تقديم أفضل الحلول للسائقين من أجل تحسين جودة خدماتهم ومساعدتهم في تمديد عمر سياراتهم بأفضل الأسعار لخدمات السيارات في المدينة".