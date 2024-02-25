فري فاير تشارك في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

أعلنت شركة "جارينا" الشركة العالمية الرائدة في مجال تطوير ونشر الألعاب عبر الإنترنت، وبالتعاون مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC)، عن مشاركة لعبة "فري فاير" في النسخة الافتتاحية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC) والتي ستقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في شهر يوليو المقبل. حيث من المنتظر أن تشهد هذه الشراكة دخول لعبة الباتل رويال الأكثر تنزيلًا على الأجهزة المحمولة في العالم إلى ساحة بطولة (EWC 2024)، مع الاستفادة من حضورها العالمي من أجل تقدم للمشجعين في جميع أنحاء العالم تجربة فريدة وغير مسبوقة من الرياضات الإلكترونية.

وقال "رالف رايشرت" الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: "لقد كانت "فري فاير" قوة رئيسية في عالم الرياضات الإلكترونية على الأجهزة المحمولة، حيث تجاوزت الحدود وحققت أرقامًا قياسية، وبما أن تلك النسخة من كأس العالم للرياضات الإلكترونية والمقامة في فصل الصيف تضم أفضل الألعاب حول العالم، فإنضمام "فري فاير" إلى قائمة الألعاب دليل على مدى تأثير اللعبة. كما تعتبر البطولة مسابقة مرموقة تُظهر قوة الرياضات الإلكترونية في توحيد اللاعبين والمشجعين في جميع أنحاء العالم. لذلك أقول لهم: "استعدوا لمواجهات ملحمية في الباتل الرويال في الرياض!".

قال "هارولد تيو" مطور لعبة "فري فاير" في شركة جارينا: "يشرفنا أن نكون جزءًا من النسخة الأولى المرتقبة على نطاق واسع من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، حيث يعمل الفريق بشكل وثيق مع مؤسسة (EWC) من أجل تقديم تجربة الرياضات الإلكترونية للعبة "فري فاير" لا تُنسى، ولا يمكننا الانتظار لكشف النقاب عن خططنا لمجتمعنا العالمي، وخاصة لاعبينا في المنطقة".

وستقام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية نسخة "فري فاير" في الفترة من 10 إلى 14 يوليو المقبل، حيث ستشهد تنافس 18 فريقًا للحصول على حصة من مجموع الجوائز البالغة مليون دولار أمريكي. وتبدأ بـ إقامة خمس بطولات "فري فاير" بالإضافة إلى بطولة (Free Fire Snapdragon Pro). وسوف تتنافس هذه الفرق الـ 18 في مرحلة خروج المغلوب في الأيام الثلاثة الأولى، قبل أن ينتقل أفضل 12 فريقًا إلى النهائيات خلال اليومين المقبلين.

ومن المنتظر أن يحصل الفائز على البطولة بأكبر نصيب من مجموع الجوائز كما سيحصل على تذكرة للمنافسة في أكبر بطولات "فري فاير" لهذا العام وهى بطولة "فري فاير" العالمية (FFWS 2024) والمُقامة بالبرازيل في نوفمبر المقبل.

طريق الفرق لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 2024 EWC

ستبدأ مرحلة التأهل لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في لعبة "فري فاير" مع بطولة (FFMC Spring 2024) وستكون هذه البطولة بمثابة حدث للاعبين المحترفين الناشئين عبر الإنترنت مفتوحة لجميع اللاعبين والفرق من المنطقة. ومن المقرر أن تقام البطولة مرتين سنويًا، نسخة موسم الربيع من 17 فبراير إلى 9 مارس، تليها نسخة موسم الصيف خلال النصف الثاني من العام الحالي.

سيتأهل الفائز في نسخة موسم الربيع، إلى جانب الفرق أصحاب المراكز الستة الأولى، إلى بطولة

Free Fire MEA Mid-Season Clash (FF-MSC 2024) في الفترة من 9 أبريل إلى 11 مايو 2024. وسيتنافسون على مرحلتين. ضد 12 فريقًا من الموسم السابع من دوريFree Fire MEA League (FFML) نسخة العام الماضي، سعيًا للحصول على الكأس والحصة الأكبر من مجموع الجوائز البالغ 10,000 دولار أمريكي.

بالإضافة إلى الحصول على الجائزة النقدية، سيحصل الفائز في (FF-MSC 2024) أيضًا على فرصة في المشاركة بكأس العالم للرياضات الإلكترونية. وسيتنافسون خلال كأس العالم ضد فرق من مناطق أخرى، بما في ذلك جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والبرازيل.

لعبة "فري فاير" تم إطلاقها في عام 2017، وهي لعبة معركة ذات طابع ملكي تم تطويرها خصيصًا من أجل لاعبي الأجهزة المحمولة. وتعتبر بطولة "فري فاير" العالمية (FFWS) نسخة عام 2021 أكبر بطولة سنوية والتي أُقيمت في سنغافورة، تحمل حاليًا الرقم القياسي باعتبارها بطولة الرياضات الإلكترونية الأكثر مشاهدة عبر التاريخ، حيث شهدها 5.4 مليون مشاهد. وباعتبارها أول لعبة باتل رويال للهواتف المحمولة تحقق أكثر من مليار عملية تنزيل على Google Play، تحظى "فري فاير" بشعبية كبيرة بين اللاعبين في جميع أنحاء العالم، حيث تضم أكثر من 200 مليون مستخدم نشط شهريًا.