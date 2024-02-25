فوري تتعاون مع "إل إيه ماركت" لتمكين العلامات التجارية المحلية

أعلنت شركة "فوري" المتخصصة في مجال تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن توقيعها بروتوكول تعاون مع شركة " ال ايه ماركت" وهي شركة إقامة معارض و مؤتمرات، بهدف دمج الحلول المتكاملة لكلا الشركتين لدعم وتعزيز أعمال العلامات التجارية في كافة القطاعات المختلفة في السوق المحلي.

تهدف "فوري" الشركة المتخصصة في حلول التكنولوجيا المالية، من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين والمساهمة في التنمية الشاملة للسوق في إطار التزامها بالسوق المصري من خلال المساهمة في نشر ثقافة التحول الرقمي والرقمنة وتقديم خدمات إلكترونية متعددة لجميع قطاعات الدولة المختلفة، والمساهمة في تعزيز وتهيئة المناخ الملائم لتحفيز الشركات والمؤسسات لدفع عجلة الاقتصاد ودعم المسار الاقتصادي المصري، وباعتبارها الخيار الأول في سوق المدفوعات الإلكترونية، تسعى "فوري" إلى دعم مبادرات تمكين المرأة في المنطقة، والتي لا تعزز الأعمال التجارية فحسب، بل تعزز مكانة المرأة ودورها في المجتمع بوجه عام.

قالت هبة العوضي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة "فوري": " نحن متحمسون للعمل مع

" ال ايه ماركت"، وسوف تسلط الشراكة الاستراتيجية الضوء على جسر الأسواق الدولية والمحلية، مما يدل على الالتزام بإحداث تأثير عالمي مع التركيز على الاحتياجات المحددة للسوق المصري". وأضافت العوضي: " إن اتفاقية التعاون بيننا وبين " ال ايه ماركت " لها تأثير إيجابي على السوق المحلي من خلال خلق فرص واعدة للشركات والمؤسسات لتزدهر، وتنمو على نحو متصاعد، ومن ثم المساهمة في النمو الاقتصادي المصري".

أكدت ليديا أكرم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " ال ايه ماركت " إن التعاون يساعد على تعزيز تمكين المرأة من خلال دمج مبادرات أو برامج محددة ضمن الشراكة. مضيفة: "نحن فخورون بأن نكون الشريك المثالي لشركة "فوري" الرائدة في مجال التكنولوجيا المصرفية والتكنولوجيا المالية التي تمتلك النصيب الأكبر في سوق المدفوعات الإلكترونية، وتعد خير شريك في تنمية أعمالنا في السوق المصري لما تمتلكه فوري من خبرة كبيرة ومواردها الفريدة في السوق المصري، وأن نجمع بين نقاط القوة لدى الشركتين لخدمة عملائنا على نحو أفضل".