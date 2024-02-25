8 قرى بأسيوط تستفيد بقافلة طبية مجانية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط، مع جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 117 مريضًا ضمن المرضى غير القادرين بقرية غرب البلد مركز أسيوط وقرى العواضلة واولاد الياس والبربا والدوير وكردوس وبنى فيز والبارود غرب بمركز صدفا بالتعاون مع المستشفى الجامعى بأسيوط، وذلك تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وأوضح مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بأسيوط، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأضاف اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تماماً موضحاً أن الجمعية بمحافظة أسيوط نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.